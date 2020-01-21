邁入2020，作為國內第一家加盟不動產經紀業者-住商機構在過去一年中不僅歡度40周年，還寫下住商不動產及大家房屋兩品牌共展店近200間的開店新高，顯見長期經營績效深獲認同。住商機構總經理陳錫琮表示，因應市場不斷變化，住商機構不斷精進以提供更優質服務，不只在業務上有突破與改變，更以業界首創供貨型總部成為討論的話題，專業知識與管理兩大方向讓加盟店獲得更貼近需求的支援，並獲得廣大迴響，展望未來，住商機構除了拚規模，更要拚服務，帶給消費者更美好的交易體驗。

陳錫琮指出，身為住商機構的一份子，對於這個擁有40年歷史的品牌很有認同與光榮感，回顧過去，住商機構從1979年住商不動產企畫研究室開始，一路見證與參與台灣房地產的每一個里程碑，在1982年接受太平洋建設委託，引進國內第一套店頭式know-how與經紀人制度，1986年李志忠共同創辦人將企畫研究室組織轉型台灣第一家不動產經紀業加盟體系─大台北仲介聯盟，該聯盟後由現任住商機構董事長吳耀焜整合後，正式更名為住商不動產，並於5年前增加大家房屋品牌，與住商不動產統稱為住商機構。多年來秉持「崇德尚愛」的經營本質，用心服務每位客戶。陳錫琮表示，能成為領導品牌的重心不僅於展店速度，心靈修養的提升也至關重要，住商多年來以仁德與誠懇踏實為企業核心價值，用心服務每一位顧客，且珍視每一間加盟店的夥伴關係，提供多元的服務。

陳錫琮指出，如今是網路的時代，也是講求速度的時代，為能更有效率地服務買賣雙方，住商總部鼓勵住商機構的加盟店與同業流通連賣，讓買方快速得到房屋資訊、讓賣方有多處管道曝光物件，也讓同業間能互相切磋學習，期望能以身作則，讓同業摒棄惡鬥陋習，創造共榮共好，提供消費者更優質服務，也使得產業獲得提升。

(時報資訊)