華為財務長孟晚舟引渡案20日在國際高度關注下開庭，其中孟此案在是否構成「雙重犯罪」，即她的行為必須是在加拿大以及尋求引渡的美國兩國都屬於非法，成為引渡關鍵。加國聯邦檢察官則稱，孟晚舟案關乎欺詐，而非制裁；而辯方主打加拿大沒有制裁伊朗，因此孟晚舟在加國沒有犯罪。

華為財務長孟晚舟引渡案20日在國際高度關注下開庭，而她在此案中是否構成「雙重犯罪」，成為引渡關鍵。

這場引渡聽證會距離孟晚舟2018年12月1日被捕已逾1年，但預定舉行4天的這場聽證會，仍非審判，而是探究此案是否滿足加拿大引渡法律的基本要求。依加拿大引渡法，嫌疑人須符合「雙重犯罪」要素才可被引渡，所涉罪名須在兩國都成立。

孟晚舟一早在眾多保全護衛下，身著黑色白點套裝、神情愉悅地出現在溫哥華的加拿大卑詩省最高法院，下車時還向場外大批媒體及群眾揮手致意。由於法庭現場大爆滿，副首席大法官霍姆斯允許聆訊全程於法庭外直播。

加拿大檢察官依據美方引渡要求，於此案指控孟晚舟2013年向匯豐銀行（HSBC）做出「不實陳述」，謊稱華為子公司星通科技（Skycom Tech）與華為無關，讓匯豐銀行為星通提供金融服務、面臨違反制裁風險；在本質上，孟晚舟已構成欺詐，屬犯罪行為。

不過聽證會絕大多數時間，幾乎都是辯方律師裴克（Richard Peck）和律師戈塔迪（Eric Gottardi）主攻，從聽證會一開始，就不斷強調美方起訴孟晚舟的基本架構是基於對伊朗制裁，但加拿大並未對伊朗實施制裁，依據加拿大法律，匯豐銀行沒有財務損失的風險，因此欺詐行為發生前提未成立，孟晚舟的行為不構成犯罪，情況「簡單明瞭」。

另外，安省最高法院另預定於6月開庭處理孟晚舟法律團隊提出的另一項民事訴訟。孟晚舟律師認為，孟晚舟在機場被拘留時，遭加拿大和美國進行「秘密刑事調查」，在3個小時的盤問中，她的手機被沒收、行李遭蒐查，她的憲法權利受到侵犯。

加拿大1999年修改引渡法，約有9成以上的引渡請求可得到批准，故先前美媒報導，認為孟晚舟99%會被引渡，而法界人士也指出孟晚舟被引渡的機會很高。但若引渡請求被認為出於政治動機，或被引渡者可能面臨死刑，引渡請求仍可能被拒。

(中時電子報)