據大陸29個已公布2019年GDP的省市自治區數據顯示，有18地完成年初設定的經濟成長目標，另外，還有多個地方GDP再創新高，其中，以廣東省2019年GDP達10.5兆元（人民幣，下同）名列第一，成為大陸首個GDP破10兆的省分。不過，另有11個省市自治區未達標，包括山東、江蘇等大省，而滬、津亦低空飛過，顯見大陸經濟下行壓力仍大。

根據《時代周報》報導，18個達標的省市自治區中，廣東省、北京市等9地超線完成目標；此外，江蘇省也接近10兆元，按照2019年該地區GDP增速6.4％左右的數值粗略計算，2019年江蘇省GDP約為9兆8521.5億元，距離10兆元僅差1479元，2020年有望跨入10兆元陣營。

而湖北、河南、浙江三省在2019年也實現GDP新高峰；其中，湖北省、河南省、浙江省分別逾4兆元、逾5兆元及逾6兆元。

在增速方面，2019年各地實際完成GDP增速多集中在6％至7％之間，共有13地處於此區間；在已經公佈2019年成績單的29個省市自治區中，西藏自治區增速以9％為最高；另外，還有17省市自治區經濟增速高於全國6.1％的增速。

不過，各地經濟發展完成情況卻各有隱憂。數據顯示，上海市、天津市等9地僅低空飛過，還有11個省市自治區未達到年初定下的目標增速。

中國黃金集團首席經濟學家萬喆向解釋，2019年大陸整體的經濟下行壓力較大，導致部分地區未完成目標，而山東、江蘇等地經濟則由於與貿易出口聯繫較為緊密，所以在2019年受到了一定的衝擊；此外，未完成預期增速的地區也處在經濟轉型發展的過程中，所以增速有所下降。

中國人民大學國際貨幣研究所研究員張瑜則表示，相比2018年17個省份未達標，2019年實際完成情況有所好轉；另外，絕大多數省份是完成了年初定下的成長目標的；分區域來看，在完成目標的省市自治區中，主要還是以東部、中部發達省份為主，未完成目標的則主要是西部、東北部省份，這也符合中央空間經濟重構、大都市區的戰略。

展望2020年，各地的經濟發展壓力仍未減輕，在29個省市自治區中，地區生產總值低於1兆元的地方還有5個；地區生產總值在1兆元到3兆元之間的地方，共有12個；邁入3兆元，但還未突破5兆元的地方有7個；逾5兆元，但未達10兆元的地方則有4個；同時，2020年各地經濟增速目標明顯降低，共有17地2020年經濟增速目標定在6％至7％之間。

對此，張瑜強調，各地也不必一味追求高投資、高成長，建議不同地區可以找到自己的優勢領域進行發展，有些省份也可以「小而美」，在供給側結構性改革和經濟發展中找到適合自己的細分領域，這樣也有利於避免省份之間的重複性建設。

(旺報 )