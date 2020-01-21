面對武漢肺炎「新型冠狀病毒」或是疑似SARS疫情可能再現的來勢洶洶，目前防疫第一道即是醫療院所，第二道為藥物，而疫苗則為終極目標。據了解，一旦官方確認關鍵可產製疫苗的蛋白基金組合，最快可能是數月到6個月之間可量產疫苗上市。

根據《中時電子報》報導，衛福部資料顯示1月初接獲中國大陸通知，武漢肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒，已完成病毒全長基因定序，電子顯微鏡下亦呈典型冠狀病毒型態，該病毒不同於以往發現的人類冠狀病毒。

冠狀病毒（CoV）為一群有外套膜之RNA病毒，外表為圓形，在電子顯微鏡下可看到類似皇冠的突起因此得名。除已知會感染人類的六種冠狀病毒以外，其他的動物宿主包括蝙蝠、豬、牛、火雞、貓、狗、雪貂等，並有零星的跨物種傳播報告。

亞東醫院內科部副主任暨感染管制中心主任廖俊星醫師表示，這類冠狀病毒僅能依症狀治療，並沒有藥物可解，最好的預防方式就是做好自我保護，包括出入公共場合要戴口罩、勤洗手，若有發燒等症狀也要趕緊就醫。

正當還無對症下藥的疫苗上市之前，大家苦無防疫對抗武器。根據《HEHO》報導，由於目前發現該疫情造成的死亡個案多例是「多重感染後造成器官衰竭死亡」，北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰醫生建議可以施打「肺炎鏈球菌疫苗」，降低多重感染風險。

不過，目前也沒有直接證據肺炎鏈球菌疫苗可預防新型肺炎。中山醫學大學附設醫院總院長黃建寧認為可施打13價肺炎鏈球菌結合型疫苗的保護效期較長。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)