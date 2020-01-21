一名網友近日在臉書貼出一張照片，畫面中只見一顆大樹豎立在一條巷弄的正中央，不過，這個「超狂路霸」擋在這裡卻沒人將它移走，因為請走這棵樹要價不斐，必須至少花上千萬元新台幣。

臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」昨（20日）分享一張照片，只見這棵芒果樹直挺挺地站在高雄市新興區民權一路94巷內，假使汽車進入到巷內完全無法通行，只有機車、腳踏車等體積較小的交通工具能順利通過，為避免發生意外，樹上甚至貼有反光條，防止駕駛、路人經過時不小心撞到。

高雄最強路霸，擋在這卻沒人敢動，因為移動這樹至少要花上千萬元新台幣。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「高雄點 Kaohsiung.」）

據《自由時報》報導，這棵樹生長在這長達20年時間，許多住戶都覺得這樣造成許多不便，希望政府將它移到別的地方，只不過這棵樹占地513平方公尺，且樹木、土地皆屬建商所有；建商認為，市府若願意徵收方能移植樹木，2年前估價約為3800萬元至4000萬元，但最後因價格太高而作罷，讓這棵樹繼續在巷內生長。

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(中時電子報)