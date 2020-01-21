圍爐沒伴 成家無法 跨國同婚盼全面開放 11:172020/01/21 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Kirs（左）與香港同志伴侶Yan（右）現身，述說兩人人在缺乏婚姻保障狀況下的無奈。(黃世麒攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）與跨國同婚平權聯盟（跨同盟）21日邀集多位跨國同志伴侶召開記者會，呼籲連任成功的蔡英文總統能全面開放跨國同婚。(黃世麒攝) 台灣伴侶權益推動聯盟和跨國同婚平權聯盟今邀集多位跨國同志伴侶開記者會，呼籲蔡英文總統能全面開放跨國同婚。(黃世麒攝) 台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）與跨國同婚平權聯盟（跨同盟）21日邀集多位跨國同志伴侶召開記者會，呼籲連任成功的蔡英文總統能全面開放跨國同婚。 我國於去年5月17日通過「同婚專法」後，同志族群已經可以登記結婚，但在跨國同婚方面，若有一方來自同婚尚未合法的國家，則無法在台登記結婚，導致另一半無法申請依親入台，分隔兩地。 (中時 ) #同婚 #跨國 #伴侶 #聯盟 #結婚 也許您會感興趣 推薦閱讀 同婚必看愛情喜劇!金鐘戲后王琄、楊麗音催淚告白 17:582020/01/17 新消息 MLB》神鱒遭指控用禁藥 官方嚴正澄清 12:142020/01/18 體育 人夫偷吃小姨子 逼走正宮下場慘 14:442020/01/18 時事 MLB》為了大谷翔平訂新規 二刀流條款前所未有 15:172020/01/18 體育 台日都有「清水」服務區 跨國際締結姊妹 16:082020/01/18 生活 大聯盟將針對作弊事件擬定新規則 未來球員躲不掉 19:372020/01/18 體育 嘉市集團結婚 55對新人浪漫步紅毯 08:262020/01/19 生活 都叫清水 台日服務區跨國結盟 04:102020/01/19 地方新聞 觀測颱風跨國合作 日美台韓首攜手 04:102020/01/20 生活新聞 大聯盟預測賽季勝場數 洋基可破百勝太空人居第三 00:412020/01/21 體育 生活熱門新聞 鼠年運勢出爐 這3生肖財運大旺 - 生活 除夕地基主怎麼拜？命理師曝最佳開運時間 - 生活 急診疑有武漢肺炎案例 新竹馬偕公告「入院必戴口罩」 - 生活 命理師揭過年7大禁忌 做了這件事恐破財 - 生活 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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