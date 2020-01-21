台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）與跨國同婚平權聯盟（跨同盟）21日邀集多位跨國同志伴侶召開記者會，呼籲連任成功的蔡英文總統能全面開放跨國同婚。(黃世麒攝)

台灣伴侶權益推動聯盟和跨國同婚平權聯盟今邀集多位跨國同志伴侶開記者會，呼籲蔡英文總統能全面開放跨國同婚。(黃世麒攝)

台灣伴侶權益推動聯盟（伴侶盟）與跨國同婚平權聯盟（跨同盟）21日邀集多位跨國同志伴侶召開記者會，呼籲連任成功的蔡英文總統能全面開放跨國同婚。

我國於去年5月17日通過「同婚專法」後，同志族群已經可以登記結婚，但在跨國同婚方面，若有一方來自同婚尚未合法的國家，則無法在台登記結婚，導致另一半無法申請依親入台，分隔兩地。

(中時 )