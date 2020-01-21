台灣大(3045)瞄準全民運動熱潮，運用mySports APP的科技力量，與富邦悍將棒球隊合作推出「富邦悍將應援團2020春訓挑戰賽」，發揮mySports APP強大的虛實整合功能，同時亦為即將上路的5G智慧棒球場應用先行暖身，目前台灣大mySports已累積38萬會員，未來為持續擴增上線功能。

台灣大物聯網暨平台產品處長黃文華表示，mySports為台灣少見的運動社群平台，充分掌握運動就是要揪伴的心態，用戶能透過免費mySports APP上記錄多達23種室內外運動的軌跡、運動里程數、平均速度、總消耗的熱量，隨時得知自己的排名，其他用戶的運動進度、偏好等等，還可以標註好友，主動邀請親朋好友一起PK競賽，過程中更增運動樂趣，此外，也支援多品牌GPS運動穿戴裝置資料匯入，目前mySports已累積38萬會員，且持續不斷擴增上線功能。

台灣大表示，呼應富邦悍將2020口號 「It’s time」，今年5G即將商轉，也是屬於台灣大的時刻，豐厚的富邦集團資源，形成台灣大發展5G的獨特優勢，此次與富邦悍將合力推出mySports線上挑戰賽，即是為未來5G智慧棒球場應用進行暖身。

2019年台灣大透過mySports與國民健康署一同舉辦百萬俱樂步活動，號召全民為健康而走，2017、2018年也參與教育部體育署推廣的單車計畫，串接mySports系統的騎乘數據，鼓勵民眾騎車遊台灣。同時，台灣大從2016年起率先由內部做起，打造企業健身新風潮，運用mySports APP舉辦線上員工運動會，已成為公司內部年度盛事，不僅參賽者逐年增加，2019年更吸引近3,700人次參加，累計運動消耗勇破1196萬大卡，以時下流行的「雞排」熱量來計算，相當於甩掉約2萬片雞排的卡路里，盼引領更多企業共同推動健康職場。

(時報資訊)