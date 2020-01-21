鴻海（2317）2020鴻海愛心嘉年華將於明（22）日在南港展覽館登場，除了備受關注的藝人卡司名單外，也同時舉辦「愛心市集」，贊助近百家社福團體免費設攤。鴻海表示，今年首度攜手兒童福利聯盟，推出春節親子手作DIY與員工親子同樂活動。

此外，鴻海向來重視員工及員眷照護，去年集團生育及養育津貼照護網共有484位0～3歲的「鴻海寶寶」受惠，發出的總津貼達1795萬元。鴻海表示，希望透過照護網，讓員工無後顧之憂，也照顧「鴻海寶寶」們各個快樂長大。

鴻海今年嘉年華會秉持歲末送暖精神，攜手兒福規畫一系列親子活動，包括「小小孩的唱跳派對」、「捧心娃故事屋」、「愛的故事屋」，春節親子手作DIY則有「開運擴香DIY」、「賀新春紅包袋」、「春聯創作」及「迎春攝影棚」等，已吸引近千位鴻海同仁眷屬搶先報名。

鴻海愛心嘉年華每年都會邀請近百家社福團體共襄盛舉，今年有包括心路基金會、樂山教養院、陽光織愛工作隊、信望愛智能發展中心、台灣璞玉文教發展協會及喜憨兒社會福利基金會等，現場販售各式手作小物、烘培點心。

此外，與鴻海集團長期合作的永齡農場，今年將在現場推出全新5項親子DIY體驗活動，包括「鼠來寶彩繪」、「樹枝的光」、「地雷陀螺」、「水苔球植物」及「窯烤披薩」，讓員工眷屬在寓教於樂之餘，也能邊吃邊玩。

鴻海2015年起首創先例，推行全方位的「準媽媽照護計畫」，該計畫按懷孕前、中到產後，給予準媽媽們全方位補助，且體諒女性員工懷孕期間舟車勞頓，預產期前2個月每月給予1.5萬車資補助，讓孕媽咪們能利用計程車代步，務求懷孕員工出行安全第一。

鴻海表示，此計畫推行迄今已5年，去年照顧484位0～3歲的「鴻海寶寶」，發出1795萬元生養育津貼。同時，鴻海也與何嘉仁、長頸鹿、培幼文教等全台158所幼兒園合作「企業托育」，給予「鴻海寶寶」們入學優惠。

此外，2020鴻海愛心嘉年華中，亦將展出「永齡．鴻海台灣希望小學」、「鴻海獎學鯨」、「永齡基金會」等社會公益關懷成果。今年國歌除按往例由「永齡．鴻海台灣希望小學」小學生擔任領唱團外，亦邀請歷屆「鴻海獎學鯨」得主上台，為台灣培育新世代人才。

(時報資訊)