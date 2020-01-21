捷運環狀線19日起開放免費試乘，新北市政府並規劃在本月底正式通車，周邊房市再度成為熱門話題！據中信房屋統計，沿線房價最高的是捷運板橋站，而人口數與交易量最多的是捷運景安站，戶數最多的是捷運板新站，而中和站、幸福站受惠於人口及房價優勢預估將成為具有發展潛力的站點。

捷運環狀線第一階段由新店大坪林站起始，經由中和與板橋，最後抵達新莊新北產業園區站，共計14站，其中6站可站內外轉乘其他捷運路線。中信房屋依據新北市政府民政及實價資料進行統計，捷運板橋站是沿線各站中平均單價最高的站點。2019年華廈住宅大樓實價均價每坪逾56萬元，公寓亦有42萬元之譜。中信房屋研展室副理張漢超表示，板橋站位於新板特區商圈內、比鄰新北市政府，由商圈帶動房價的型態明顯，因此無論較新的華廈住宅大樓或傳統的無電梯公寓，房價都同時聯袂受惠。

張漢超分析，景安站與板新站同為中和傳統住宅區，各類商家無虞，經濟實惠的消費吸引不少小資族在此居住，也可同時滿足一般家庭生活所需。景安、板新站人口及戶數多，因此環狀線開通對這兩站的居民受惠最大，尤其板新站因是新開設的站點，正式通車後房地產成交價量預估將有段不錯的蜜月期。

不過對於想逐捷運而居又期待未來有發展潛力的民眾而言，環狀線哪站才是萬中之選？張漢超認為「中和幸福」似乎是不錯的選擇，他並指出，這兩站人口數眾多，房屋均價較親民，交易量是沿線的第二、三高，目前仍有機會找到30多萬左右的標的，發展潛力值得期待。

(時報資訊)