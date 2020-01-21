受惠Windows 7於今年1月中停止支援，拉抬PC市場在去年第四季加速Windows 10換機潮，國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示，該季全球PC出貨量年增2.3％、達7,060萬台，帶動2019全年度出貨量亦增長0.6％、達2.61億台以上，為2011年後，PC市場首度回復正成長。

Gartner資深首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）指出，由Windows 10換機潮帶來的大量商用需求，以美國、EMEA（歐洲、非洲及中東）與日本市場最為明顯。北川美佳子並看好微軟於本月停止支援Windows 7後，換機潮動能仍將帶動PC市場維持成長走勢長達一整年，因為在中國大陸、歐亞大陸和新興亞太市場中有許多企業尚未完成升級。

儘管去年第四季CPU再現供應短缺，前三大品牌廠在2019年的市占率總和仍上升到Gartner開始追蹤PC數據以來的最高點。聯想（Lenovo）、惠普（HP）和戴爾（Dell）在去年第四季全球PC出貨量的合計比重達近65%，較去年同期的61%高。

品牌排行方面，聯想蟬聯全球PC市場冠軍，並進一步拉開與與第二名惠普的差距。聯想出貨量在亞太區以外的地區都比前一年同期成長，光是在美國的桌上型PC出貨量，聯想就有超過30%的年增幅。

惠普在去年下半年出貨量皆維持年增走勢，並持續稱霸美國、EMEA與拉丁美洲市場。不過惠普正面臨來自聯想和戴爾的激烈競爭。以去年第四季來看，戴爾除受惠強勁的桌上型PC成長，在所有地區的出貨量均年增、且幅度遠高於各區域之平均值，帶動其單季出貨量創新高、突破1,200萬台。

展望未來5年，Gartner預估消費性PC市場將持續下滑，產品創新是整體PC市場能否維持成長的關鍵因素之一。北川美佳子表示，今年在2020美國消費性電子展（CES）上已看到業者推出折疊式筆電產品趨勢，另近期也有廠商推出前導計畫，讓消費者使用PC能如同使用手機，常時連網且無須擔心電池續航力，而這些將改變使用者行為並創造出全新產品部門的創新方案，也將是2020年以後的PC市場觀察重點。

(工商 )