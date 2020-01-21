上週五（17日）凌晨台中街頭上演活春宮，民眾錄下一對男女從白色BMW轎車下來，直接在路邊「老漢推車」，女子甚至全身一絲不掛。警方獲報後以車追人，找到寶馬車主，竟是活春宮男主角的老婆！原來男子是北部建築業小開，當天與老婆吵架，開車南下「散心」，一時衝動，不但觸法，更惹怒老婆，恐引發家庭風暴。

據了解，男主角32歲已婚，姓氏罕見，在台北經商。18日晚間10點多，他在妻子陪同下到案，供稱當天因與妻子吵架，心情不好，所以開車南下在台中一家酒店狂歡後帶小姐出場；因為一時性起又按捺不住，加上不熟台中找不到摩鐵，擔心車震會在行車記錄器留下蛛絲馬跡，才會在路口直接「幹活」。警訊後，這名活春宮男被依妨害風化罪嫌函辦。

而妻子雖陪他到案，但怒不可遏，全程坐在車上，等待期間仍忍不住狂飆丈夫。據《自由》報導，男子家中從事營建業，是富二代小開。

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(中時電子報)