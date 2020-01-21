大陸湖北省武漢今傳出有15名醫務人員確認為新型冠狀病毒感染的肺炎，據武漢市衛生健康委官方微博1月21日凌晨通報，目前，武漢市共有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，另有1名為疑似病例。16例患者中，危重症1例，其餘病情穩定，均已隔離治療。

(旺報 )