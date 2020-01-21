武漢15名醫務人員感染肺炎 1例危重症 11:172020/01/21 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎病例持續增加。（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸湖北省武漢今傳出有15名醫務人員確認為新型冠狀病毒感染的肺炎，據武漢市衛生健康委官方微博1月21日凌晨通報，目前，武漢市共有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，另有1名為疑似病例。16例患者中，危重症1例，其餘病情穩定，均已隔離治療。 (旺報 ) #人員 #肺炎 #醫務人員 #感染 #醫務 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎4通報案例 檢驗結果最快明出爐 14:502020/01/17 生活 帶父回家隔離家人都中標 武漢肺炎疫情恐遭隱瞞 18:452020/01/17 兩岸 武漢肺炎 再傳死亡案例 04:092020/01/18 全球財經 新型肺炎 台灣4個案檢驗 最快今出爐 04:102020/01/18 兩岸要聞 武漢肺炎 新增4宗確診病例累計2死 12:322020/01/18 兩岸 大陸新增4例武漢肺炎 台灣4通報病例初步排除 16:082020/01/18 生活 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 防武漢肺炎擴大通報定義 即起大陸來台有肺炎都要隔離 19:372020/01/20 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 兩岸熱門新聞 武漢肺炎最新疫情有多嚴重？一次看懂病毒傳播狀況 - 兩岸 美馬里蘭大學封殺孔子學院 恐有骨牌效應 - 兩岸 陸學者：美醞釀在南海打新牌 陸方宜早做準備 - 兩岸 陸抗SARS專家鍾南山院士：武漢肺炎肯定人傳人 - 兩岸 武漢15名醫務人員感染肺炎 1例危重症 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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