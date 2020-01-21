前國民黨副主席郝龍斌今日上午至電台接受專訪及媒體訪問時表示，投入國民黨主席補選，不是為了參選總統，是為了改變國民黨內鬥內行、外鬥外行的文化，未來最重要是建立世代傳承、重新論述黨的路線，而在民生議題上也不排除與任何政黨合作。

國民黨於總統大選失利後，黨主席吳敦義下台，有意參與主席補選者必須在2月3日前登記，並於3月7日透過黨員投票產生新任黨主席，任期到2021年7、8月。

郝龍斌表示，出來競選不是為了私心，也不是把黨主席當作未來更上高位的跳板，也唯有如此才能得到大家的支持，團結黨內所有人，此次參選最重要的使命是，建立黨的世代傳承，尋找接班梯隊與未來總統人選。

郝龍斌說，國民黨的文化要改變，每次都說要團結，結果外鬥外行、內鬥內行。反觀民進黨，不論黨內初選殺得多激烈，最後總是有辦法整合，團結全黨，這是國民黨必須要去學習的。

郝龍斌指出，2016年大敗時，就已經發現黨的發展到了不調整不行的地步，但這幾年都沒有改革，導致每次都敗在同樣的問題，其實「拿以前的敗選報告來檢討這次的錯誤都可以」，因為國民黨都知道，但都沒有改。

郝龍斌說，若黨中央整天只想著鞏固黨主席及領導中心的權威，把黨淪為一言堂，那是不對的。未來如果當選，任何人都可以來挑戰黨主席的意見。

郝龍斌認為，黨未來應該要由黨主席、立法院黨團、公職人員共同來集體領導。現在黨的核心表面上好像納入公職人員，但往往淪為橡皮圖章，無法發揮反映現實民意的效果。

郝龍斌表示，除了黨應該要納入更多代表民意的公職人員外，也要重視青壯世代培養，讓年輕人參與更多黨內事務。其實國民黨過去很重視年輕人，像是馬英九、胡志強這些人，都是在年輕時就被提拔。

郝龍斌指出，未來黨內要改革，黨的中常委應該以民意為依歸，增加公職人員的比例。而改革要做的有三件事：1.公職掛帥內造化；2.世代接替；保障年輕人參選；3.黨的路線要重新論述。

郝龍斌說，過去國民黨透過92共識、1中各表論述，找到國際空間突破點，博得很多國家級政治紅利，但現在民進黨抹紅92共識，中共不接受1中各表，所以變成民進黨、共產黨聯手夾殺，導致國民黨的92共識失去空間。

郝龍斌說，執政黨與對岸的共識，那是民進黨現在必須要去努力創造與煩惱的事。國民黨當前要務是，在符合憲法精神下，盡速與外界對話，凝聚新的共識。

郝龍斌表示，國民黨現在要先放下意識形態，整合各縣市公職人員、立院黨團和黨中央，一起來關注民生議題。像是最近在討論的台中火力發電廠的空汙問題，國民黨就應該要來處理。

郝龍斌自評，國民黨現在只是個中型政黨，在國會必須要透過與其他黨合作，在民生問題上，如有必要，不僅是民眾黨、時代力量，甚至連民進黨都可以談合作。

但郝龍斌也認為，過去的國民黨實在很不懂得如何當在野黨，如今民進黨已完全執政，若施政過於霸道，多數暴力，不考量民意，國民黨應該不計任何手段，不排除用更激烈的方式表達反對立場。

郝龍斌表示，民進黨這次勝選，美日其實都暗地幫忙，所以民進黨在選後，必然要面對開放美豬美牛及日本核食的議題。但對人民來說，這是食安問題，國民黨也會嚴格把關，在確保安全無虞的情況下才會接受開放。

(中時 )