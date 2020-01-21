海軍噸位最大的油彈補給艦武夷軍艦〈舷號530〉，本月16日上午發生輪機艙空壓機炸裂意外，當場造成2位士官一重傷一輕傷。傷者經送往左營國軍醫院急救後，原本重傷的士官因內臟破裂失血，一度病況危及住進加護病房，經過醫療團隊救治，昨天已經轉往普通病房，海軍已針對此件意外進行調查。

據了解，16日當天上午，總統蔡英文剛好發布海軍司令劉志斌上將人事命令，又恰巧國防部帶著軍事記者團前往海軍陸戰隊壽山營區進行春節加強戰備操演採訪，海軍政戰主任孫常德中將與艦指部主任蘇世霖少將都陪同採訪。

當天（16日）上午，停泊在左營海軍基地的武夷艦，輪機艙官兵在進行檢修時，突然空壓機炸裂，當場波及到兩名在場修護的士官，其中一名傷勢嚴重，海軍也立刻將兩名傷患送往國軍高雄總醫院急救。

其中一名士官原本傷勢嚴重，一度住進加護病房另一名士官則只是輕傷。由於消息遭到封鎖，不少記者事後回想，當天海軍司令部政戰主任急忙向媒體表示要去醫院進行春節受傷官兵慰問，這時記者才猛然回想，應該就是這件意外。海軍表示，目前二人傷勢穩定，都已轉入普通病房，至於空壓機爆炸原因，海軍艦隊指揮部已成立專案小組進行調查。同時要求所屬艦艇加強相關裝備重新檢討修訂，以維安全。

(中時電子報)