2019新型冠狀病毒不斷擴大，春節在即，疾管署防疫全面升級，就怕病毒也跟著來台。台灣感染症醫學會理事長黃立民認為，春節期間台灣要繼續維持零個案不容易，但春節時也是流感高峰，流感和新型冠狀病毒症狀相似，民眾要提高警覺。尤其有發燒就是嚴重的徵兆，須盡快就醫診斷治療。

台灣感染症醫學會理事長黃立民說，流感與新型冠狀病毒引發的症狀其實很相似，都會出現類流感症狀，包含咳嗽、流鼻水、發燒，嚴重可能有呼吸困難、肺部感染等情形。因兩者難以區分，建議若有發燒一定要就醫。

「類流感症狀配上發燒就是警訊，因為成年人因染病而發燒的可能性沒有很高，若有發燒就要多加注意」。

黃立民表示，成年人生病發燒的機率其實不是很高，如果發燒的話要小心一點，如果武漢肺炎疫情還在蔓延的情況下，成年人若出現發燒症狀加上有去過武漢，就要提高警覺，就醫時，要告知醫師要告知旅遊史。

(中時 )