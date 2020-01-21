「在不瘋狂就等死」游否希、巴巴烙、唐婷婷和本燙，20日出席紅心字會公益活動寫春聯活動。面對前團員接二連三的爆料，游否希反擊，「不要當我們是塑膠，某些人為了上位的潛規則、刷粉絲的卡以及想暗殺別人都是有跡可循，不是亂講的。」不排除把這些暗黑證據公開。

「在不瘋狂就等死」是台灣百萬YouTube頻道，沒想到近日發生不少風波，先是元老成員古拉指控公司收入分配不均，月薪只領6000元，因此心冷退團，再來成員比熊也退出。游否希表示，原本不想理會炒作、拉抬流量的流言蜚語，但對方越來越過分，已經踩到他的底線。

游否希憤怒地說，「如果我看不下去，講出來的可能是社會議題，目前是非都對我沒殺傷力，社會案件的東西不說只是不害前團員。」暗示自己手上有許多內幕、證據，只是不願意拿出來，攤開在公眾面前，讓彼此難堪。

由於「在不瘋狂」負面風波不斷，許多網友退訂閱、退讚，甚至留言謾罵。對此成員婷婷表示，希望網友們可以理性思考，如果團隊真的這麼不堪，為什麼還有人願意留下，每個行業都有它辛苦的地方，而會到這個平台的理由是為什麼，不就是為了追夢。

有媒體追問是否會與前成員和解，游否希秒回，「不會！但如果要幫助可以。」還是希望彼此能好聚好散，不要再用爆料來炒話題、搏版面，目前團隊也不考慮新增成員。

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(中時電子報)