晶贊總經理王信智主動提出年節送菜給獨居長者。（戴上容攝）

蘆洲區公所21日上午10時舉辦「讓愛延續-關懷獨居長者」記者會，蘆洲區長施得仰、在地里長、主廚簡茂陽晶贊總經理王信智及幹部等人皆出席活動。（戴上容攝）

農曆年節將至，新北蘆洲區公所關懷獨居長輩，首次與在地晶贊宴會廣場合作，由國宴主廚簡茂陽設計菜單，從小年夜至初五共7天，午、晚餐由晶贊員工親送新鮮熱食，給20位年節孤單過年的獨居長者，讓他們能夠在家享受熱呼呼的幸福滋味。

蘆洲區公所21日上午10時舉辦「讓愛延續-關懷獨居長者」記者會，蘆洲區長施得仰、在地里長、主廚簡茂陽晶贊總經理王信智及幹部等人皆出席活動，盼讓蘆洲區獨居長者年節更幸福，場面溫馨。

蘆洲區長施得仰致詞，春節是團圓的日子，獨居長者節慶時節難免落寞，晶贊總經理王信智主動提出年節送菜給獨居長者，公益想法令人感動。

施得仰表示，公所與在晶贊企業結合年節送暖，由主廚簡茂陽特別設計7天的低糖、低鈉的營養午、晚餐，置於別緻保溫袋內，另也特別設計精美卡片置於其中，由員工每天送至長者手中，為長者們注入一股暖流。

簡茂陽補充，菜單特別選用軟嫩的食材，像是蘿菠糕、豬腳麵線、枸杞絲瓜、莧菜吻仔魚等等，讓長者吃得開心、安心、放心。

蘆洲區公所表示，公所致力推動長者福利，包括銀髮俱樂部、配置愛心老花眼鏡等，節慶時更針對獨居長者提供持續的送餐、歲末聯誼等活動。公所未來整合、串連公部門與民間公益團體力量，打造更完善的蘆洲長者照護網。

(中時 )