今年農曆年節提早，不少公司提早發放年終獎金，拿到年終獎金該怎麼運用才能放大效益？錠嵂保經建議，扣除紅包支出後，可以將剩餘的年終金額重新分配，在歲末年終時，進行保單及家庭財務的年度健診，將年終獎金視為固定薪資以外的年度收入，投入小金額放大個人及家庭資產保障額度，做為調整家庭保障與健全財務規劃最佳的預算來源。

年終獎金應該如何配置，才能讓家庭保障與財務規劃更為健全？錠嵂保險經紀人北四營業處執行處經理余婉琴表示，透過年終的保單健診，可以依檢視後結果做適度增減，像是因應人生不同階段需要增添保障者，可以在原有保單內來附加；或是原本家庭保單是全家人都用附加方式在一張保單裡的，父母親總會困擾保單裡附加的子女保障最多也只能到其成年的限制，以上狀況都可以藉由年終獎金的額外收入，調整成子女獨立擁有一張個人完整保障，不致因成年而失去其部份保障。

而在財務健全規劃部份，余婉琴建議，若有額外增添出的不必要利息支出，亦可藉由年終獎金來節省不必要的開銷。以保險費舉例，目前保險費計算都是以年繳保費為基準，再乘以固定比率來分為月繳、季繳、半年繳及年繳的繳納方式，而年繳與月繳最多可差到5.6％，無形中增加了家庭開支。錠嵂保經建議，微利時代，每一分錢的使用都要精打細算，民眾不妨在確定年終獎金發放的金額與日子時，和保險服務人員聯繫，共同討論最適合自己財務狀況的保險費繳納方法，並運用年終獎金補足其今年度保費的差額，才能有效節省多餘的開支，為自己存下更多的財富。

余婉琴建議，若家庭保障已足夠的民眾，則可依個人特性選擇保險商品，善加利用年終獎金，增加對未來生活微小而確切的幸福感。不論是藉由穩健型保險商品，為自己累積第一桶金。或是運用投資型商品，適時挑選具潛力的投資標的，為退休生活規劃藍圖，或是運用美元國際性流通貨幣的特性，購買外幣保單做為資產的多元配置，都是可運用年終獎金增加投資的不錯選擇。

(時報資訊)