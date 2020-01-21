國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示，2019年第四季全球個人電腦（PC）出貨量共7060萬台，年增2.3％，全年出貨逾2.61億台，年增0.6％，為2011年以來睽違7年首見止跌回升。Gartner預期，換機潮將帶動今年PC市場維持成長趨勢。

以地區觀察，去年第四季亞太區PC出貨量共2200萬台，年減6.1％，為連5季出現下滑，主因占亞太PC市場6成的中國大陸市場，因政治與貿易情勢而表現疲軟。美國PC市場則年增4.6％，桌上型PC更創下2014年以來首見的雙位數成長。

Gartner資深首席分析師北川美佳子（Mikako Kitagawa）指出，第四季通常是中小企業（SMB）買氣最強勁季節，因為中小企業希望在會計年度結束前盡可能擴大支出。而美國經濟情勢與前幾季相比相對穩定，加上微軟結束支援Windows 7，均使得PC支出大幅湧現。

而去年PC市場出貨量年增0.6％，出現7年來首次成長，北川美佳子認為，主要由於微軟Windows 10作業系統換機潮所帶動的大量商用需求，以美國、歐亞大陸（歐洲、非洲及中東）與日本最明顯。

北川美佳子指出，有別於消費性PC需求持續疲弱，在過去7季中，商用PC需求推動5季的單位出貨量成長。而且，英特爾（Intel）中央處理器（CPU）自去年中起持續缺貨，成為決定前3大PC廠商對企業客戶供貨的影響關鍵，若沒有缺貨問題，出貨成長幅度將更高。

展望後市，北川美佳子認為，隨著微軟本月停止支援Window 7作業系統，由於在中國大陸、歐亞大陸及新興亞太市場中，仍有許多企業尚未完成升級，預期將推動PC市場今年繼續維持成長趨勢。

北川美佳子指出，Gartner預測未來5年消費性PC市場將持續下滑，產品創新是整體PC市場能否維持成長的關鍵因素之一，從2020美國消費性電子展（CES）上推出的折疊式筆記型PC，已可看到這股趨勢。

北川美佳子表示，近期也有廠商推出前導計畫，讓消費者能如同使用手機般的使用PC，常時連網且無須擔心電池續航力。這種足以改變使用者行為、並創造出全新產品部門的創新方案，是2020年以後的觀察重點。

(時報資訊)