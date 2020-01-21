有網友今天清晨在臉書社團「爆料公社」上貼出一張照片，稱新竹馬偕醫院疑似出現武漢肺炎的病例，公告要求出入醫院請戴口罩。此文引起議論，疾管署副署長莊人祥表示，截至今天早上為止，國內都沒有任何一名確診個案，而新竹馬偕也已經撤下公告。

網友拍攝照片上，見該公告上寫著「武漢返國案例，目前急診已有疑似案例，請大家入急診務必配戴口罩，未配戴者請勿入院內，謝謝大家配合」。

莊人祥表示，萬一台灣真的有確定病例，就會第一時間來對外說明，但目前為止國內都沒有任何確診案例，雖然陸續有疑似個案，也皆排除。而為不讓民眾恐慌，無論任何個案，都不會一一說明但並不會向外說明。

莊人祥表示，不管疑似病例是不是真有通報，新竹馬偕已撤下張貼的公告。

另外，有關昨日通報「嚴重特殊傳染性肺炎」一歲男童個案，莊人祥說，該童第一次採檢流感陰性、新冠狀病毒陰性，是否仍需第二次採檢，留待中央流行疫情指揮中心與所屬醫院討論。

疾管署也提醒，「嚴重特殊傳染性肺炎」已列為我國第五類法定傳染病，民眾於返國後如有疑似症狀，務必於就診時主動告知相關旅遊史及接觸史，如未據實通報，將可依傳染病防治法第69條處新臺幣1萬元至15萬元罰鍰。

(中時 )