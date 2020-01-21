武漢肺炎疫情升溫，衛服部豐原醫院於院區大門加強宣導，提醒民眾前往武漢返國的旅客，若出現發燒或呼吸道症狀，應盡快就醫；患者及陪同者務必戴口罩候診，並主動告知醫師武漢旅遊史、接觸史與不適症狀，以利診治與減少他人感染。

每年1至2月為流感高峰期，返鄉過節人流移動，疫情可能隨之擴散。豐原醫院感染科主任王唯堯指出，流感主要經由咳嗽或打噴嚏傳播，最有效的預防方法就是按時接種疫苗，並維持手部清潔、注意衛生及咳嗽禮節，如有流感症狀立即就醫，依醫師囑服用藥物。

由於春節期間各診所、門診多為停診，豐原醫院急診室主任林技政提醒，患有慢性疾病患者應提前備好藥物、減少慢性疾病發作，放長假避免暴飲暴食，才能避免急性腸胃炎；出遊玩樂、拜訪親友時，勿過度疲勞駕駛。

營養科主任鄭秀英表示，食用隔夜年菜要復熱到中心溫度75°C以上，如有異味避免再食；發霉的年糕還是要忍痛丟掉，因為黴菌分泌的毒素無法用高溫去除，嚴重恐致肝臟病變。

(中時 )