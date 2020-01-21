還記得他嗎？因演出武俠劇《天蠶變》主角「雲飛揚」走紅的港星顧冠忠，來台發展10年被封為「千面小生」，甚至取得中華民國身分證，其瀟灑面貌與健美身形，是當時台灣少女心目中的完美男神，而早已淡出演藝圈的顧冠忠如今已64歲，最近因跟星友相遇，而曝光了近況，一記「回憶殺」引發眾人騷動，讚嘆男神丰采依舊。

顧冠忠因《天蠶變》走紅後來台發展，陸續接拍了《天蠶再變》、《傲嘯江湖》、《包青天》、《楚留香》、《浴火鳳凰》等，檔檔膾炙人口，讓他人氣更上一層樓，紅遍兩岸三地，直到某次顧冠忠赴陸拍戲，接到父親住院的消息，他隨即奔赴照顧，也因為孝心而淡出台灣演藝圈，父親過世後他也未回歸，就留在家鄉香港發展。

最近港星文雪兒受邀約回香港客串拍戲，順道跟一票好友相聚，她開心在臉書貼出聚會照，赫見顧冠忠身影，只見64歲的他毫無發福，身形仍是英挺颯爽，臉上雖多了些歲月痕跡，但仍是相當帥氣，眾人皆讚嘆他其實沒什麼變，頓時回憶湧上心頭，敲碗希望顧大俠未來能回台客串，已解影迷相思之苦。

(中時電子報)