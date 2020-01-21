高雄市長韓國瑜總統大選失利，也面臨罷免危機。今有臉書粉專開嗆，要求國民黨中央開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍，並列出「三大罪狀」，以團結國民黨抵禦造假攻擊。而網友也起底，「該粉專立場是親吳敦義一派的」。

臉書粉專「藍白拖的逆襲」日前發文表示，由粉專發起連署，要求開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍。該粉專小編還列出三大罪狀，指控黨內某些基層黨員見解與民情，常常與「活躍於媒體之從政黨員」嚴重脫節，導致「某些黨員」假借代表民意，實際上，確是為一己私利或背後勢力謀劃目的，甚至還「遙控黨中央滿足其私慾」。

粉專列韓國瑜、羅智強、游淑慧應被開除黨籍之理由，第一，2019年4月23日韓國瑜五點聲明，指控黨中央權貴密室協商，藍營庶民與權貴的戰爭因而被引發。2019年至2020年初之總統立委選戰，竟然公開為花蓮無黨籍傅崑萁助選，視黨提名之黃啟嘉為無物，嚴重破壞我黨花蓮選情。其他罪行，罄竹難書。

第二、羅智強與游淑慧，此二人為2020年1月12日參與連署之代表人物，此二人惡意汙蔑前黨主席吳敦義與黨員同志吳斯懷。吳前主席功在黨國，其從政生涯政績與官箴皆無懈可擊，羅、游二人竟率眾採用「民進黨之汙衊造假」觀點「攻擊吳斯懷與功在黨國的吳前主席」。

貼文一出引起熱議，更被轉傳至批踢踢論壇。許多網友紛紛起底，「印象中，政論節目上有人說過這粉專親吳」、「藍白托是挺吳派」、「藍白拖反韓很久了」、「海豚應該恨不得罷免立即通過」、「羅智強代表馬派、郝派就港湖白冰冰」、「馬自己都吞下去挺韓了，羅也當然就能跟著老闆轉風向挺韓」。

(中時電子報)