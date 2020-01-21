蔡英文總統今天前往嘉義慰勉空軍第四戰術戰鬥機聯隊表示，目前正在加速進行F-16V的接裝換訓作業，未來的空軍戰力會更加堅強。再過幾天就是農曆春節，國防沒有假期，務必做好戰訓本務，堅守崗位，守護國家安全。

春節將屆，蔡英文總統今天由國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長黃曙光及空軍司令熊厚基等人陪同前往嘉義，肯定第四聯隊及救護隊在各項任務中的傑出表現，蔡英文抵達後，先聽取空軍F-16V戰機接裝換訓簡報，以及F-16V戰機、黑鷹直升機及救護裝備介紹。

蔡英文隨後發表以下致詞：

從沈總長和七位優秀同仁殉職後，我念茲在茲的，就是我們嘉義基地的弟兄姊妹。因為在殉職的將士當中，有三位是跟大家朝夕相處的同仁，我知道各位心裡一定是非常難過與不捨。

所以我今天來到空軍第四聯隊，最重要的目的，就是要來替大家加油打氣，告訴大家，不論發生什麼事情，我一定會跟國軍弟兄姊妹站在一起，做各位的後盾。

而我相信，這八位英勇的將士，一定不希望他們的殉職，讓國家安全受到影響。

所以各位同仁，一定要打起精神，延續他們的意志，繼續堅守崗位，守護領空，保護國家安全。

我對各位很有信心，因為這就是我們中華民國空軍的志氣。

回顧去年，第四聯隊在各項任務中，都有傑出的表現。特別是在漢光35號演習，彰化戰備道起降操演中，所完成的艱鉅挑戰，除了獲得國人高度肯定，也讓各界看見國軍的堅強戰力，而這次操演，又再次展現軍民一心的精神。

剛才聽完聯隊長的簡報，我知道各位正在加速進行F-16V的接裝換訓作業。在美方的協助下，不僅在去年，已經有隊長林猷翔上校等23員合格完訓，成為世界首批完成換裝F-16V型機作戰隊，現在更有七位飛行員取得種子教官資格。

這些成就，不但讓國人引以為傲，我們未來的空軍戰力也會更加堅強。

另外在這裡，我也要表達對救護隊的肯定，感謝各位，總是盡最大的努力，克服一切困難，來拯救國人生命，守護國人安全。

尤其是當黑鷹事件發生後兩天，我們救護隊也接獲通報，有登山客高山症發作需要協助，各位就在第一時間前往，完成救援。這證明了，挫折不會擊敗我們，只會讓我們更加團結，更加勇敢。

我相信所有的國人同胞，也一定都會對各位愛民助民的精神，給予最大的肯定。

我也相信，軍愛民、民敬軍，就是在一次次的軍民互相協助中，累積而成。

我認為守護中華民國台灣，從來就不是只有國軍的事，而是要全體國人一起團結奮鬥。

國軍守護國家，我們的國人也一定會當各位的後盾，只有團結一心，才能保障國家安全。

未來，我也會繼續努力，讓國軍弟兄姊妹，能夠以身上的軍服為榮耀。

最後，再過幾天就是農曆春節，但是國防沒有假期，所以我也要請各位弟兄姊妹，務必做好戰訓本務，堅守崗位，守護國家安全。

(中時 )