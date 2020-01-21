圖輯》蔡春節慰勉空軍 11:472020/01/21 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統21日前往嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊，進行春節慰勉，在經過空軍官兵的裝備介紹並致詞後，在展示的F-16V戰機與兩架黑鷹直升機前與全體聯隊官兵合影。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 裝備展示的F-16V戰機（鄭任南攝） 裝備展示的黑鷹直升機（鄭任南攝） 蔡英文總統搭乘專機抵達嘉義空軍機場。（鄭任南攝） 裝備展示的F-16V戰機飛行員及地勤人員。（鄭任南攝） 蔡英文總統走過展示的黑鷹直升機向聯隊官兵慰問致意。（鄭任南攝） 蔡英文總統向聯隊官兵致詞慰問。（鄭任南攝） 第四戰術戰鬥機聯隊在蔡英文總統離去時走出機棚鼓掌歡送。（鄭任南攝） 蔡英文總統離去時回頭向送行的官兵雙手比讚並說新年快樂。（鄭任南攝） 總統1月21日(二)前往嘉義「春節慰勉空軍第四戰術戰鬥機聯隊」 (中時 ) #空軍 #戰術 #戰鬥機 #春節 #總統 也許您會感興趣 推薦閱讀 首發年爺爺 形象和LOGO 02:252020/01/17 焦點新聞 幸福好年春聯、幸福小紅包亮相 14:482020/01/17 生活 春節參香人潮眾多 林口觀音寺設機動派出所 18:262020/01/17 社會 唐鳳稱 資安及網路訊息討論更密切 04:102020/01/18 政治要聞 烏克蘭總理錄音檔批總統 總統再給他一次機會 05:072020/01/18 國際 殉職中校黃聖航頭份公祭 馬英九陳健仁到場 14:382020/01/18 社會 蔡總統稱 中國需準備好面對現實 04:092020/01/19 政治要聞 確保學生春節校外安全 教育部強化校安防護 12:172020/01/20 生活 2020春節先暖後冷 氣象專家：這天起全台有雨 08:392020/01/21 生活 視察戰鬥機聯隊 蔡英文：國防無假期 11:452020/01/21 政治 政治熱門新聞 支持韓選2024？最新民調結果網驚呆 - 政治 嗆開除韓國瑜、羅智強黨籍 網友怒起底粉專！ - 政治 國民黨員列三罪狀 連署開除韓國瑜、羅智強、游淑慧黨籍 - 政治 國民黨為何大敗？連勝文分析：輸在民進黨這招 - 政治 賴士葆九二共識猛跳針 趙少康竟眼神死？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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