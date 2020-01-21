裝備展示的F-16V戰機（鄭任南攝）
裝備展示的F-16V戰機（鄭任南攝）
裝備展示的黑鷹直升機（鄭任南攝）
裝備展示的黑鷹直升機（鄭任南攝）
蔡英文總統搭乘專機抵達嘉義空軍機場。（鄭任南攝）
蔡英文總統搭乘專機抵達嘉義空軍機場。（鄭任南攝）
裝備展示的F-16V戰機飛行員及地勤人員。（鄭任南攝）
裝備展示的F-16V戰機飛行員及地勤人員。（鄭任南攝）
蔡英文總統走過展示的黑鷹直升機向聯隊官兵慰問致意。（鄭任南攝）
蔡英文總統走過展示的黑鷹直升機向聯隊官兵慰問致意。（鄭任南攝）
蔡英文總統向聯隊官兵致詞慰問。（鄭任南攝）
蔡英文總統向聯隊官兵致詞慰問。（鄭任南攝）
第四戰術戰鬥機聯隊在蔡英文總統離去時走出機棚鼓掌歡送。（鄭任南攝）
第四戰術戰鬥機聯隊在蔡英文總統離去時走出機棚鼓掌歡送。（鄭任南攝）
蔡英文總統離去時回頭向送行的官兵雙手比讚並說新年快樂。（鄭任南攝）
蔡英文總統離去時回頭向送行的官兵雙手比讚並說新年快樂。（鄭任南攝）

總統1月21日(二)前往嘉義「春節慰勉空軍第四戰術戰鬥機聯隊」

(中時 )

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