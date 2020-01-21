公民團體「Wecare」 發起的罷免高雄市長韓國瑜運動，成為近日焦點！國民黨北市議員王鴻薇表示，這場罷韓活動不只是「滅韓」，更是「滅國民黨」。她直言，若國民黨籍的縣市首長袖手旁觀，認為罷韓是韓自己的事，「那就看著辦！」資深媒體人韋安則點出罷韓成功與否的關鍵，並提出四大應對方式。

王鴻薇指出，國民黨應該要認知，罷韓不只是滅韓更是滅國民黨，應團結協助韓度過難關，若罷韓真的成功，國民黨恐會出現骨牌效應，2022年的縣市長選舉將會更加艱難。她認為，大家只要有危機意識就該團結起來，去認真看待這場罷韓，所有縣市首長自己看著辦，若覺得這是韓自己的事，「你要袖手旁觀也可以，我就祝福你！」

對此，韋安在臉書指出，王議員太緊張了！韋安認為，罷韓關鍵就是57.8萬張支持罷韓的票，會不會投下去。而最好的應對方式就是「面對它，放下它，嘲笑他，冷掉它」。韋安認為，太嚴肅面對，就是幫忙動員造勢。

(中時電子報)