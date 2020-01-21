以林姓嫌犯為首的詐騙集團，五名嫌犯偵詢後經檢察官向法院聲請羈押，林嫌等四人禁見獲准，另外一名蕭姓嫌犯10萬元交保。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

警方查獲贓證物，包括手機、筆電及自小客車1部等證物。（盧金足攝）

刑事警察局21日宣布偵破專騙澳洲及英國地區華僑的詐騙集團，打著全球知名貨運公司客服人員名義，以寄送違法物品包裹為由，要求被害人向假檢警製作筆錄，詐取被害人帳戶內的款項，詐騙成員中，一人獲利所得600萬元，推算詐騙被害人數高達60多人，犯罪金額達8000多萬元，以林姓嫌犯為首五名嫌犯，偵詢後經檢察官向法院聲請羈押，林嫌等四人禁見獲准，另外一名蕭姓嫌犯10萬元交保；涉風報信的大樓保全員也被移送法辦。

刑事警察局偵查第六大隊第五隊隊長賴英門表示，從破獲的詐欺機房中，檢視被害資訊，接獲詐騙電話的華僑，也有旅居英國與澳洲的台灣民眾，刑事警察局中部打擊犯罪中心

，會同台中市警察局刑警大隊，以及高雄市政府警察局楠梓分局及左營分局，共同報請台灣南投地方檢察署指揮偵辦。

詐騙集團不只騙台灣人，騙到大陸去，現在還擴大到澳洲及英國地區華僑，警方調查，以27歲林姓嫌犯為首的詐欺集團，刑事警察局一年多以前破獲一個詐欺集團，調查之後，發現一名林姓的漏網之魚，經過不斷追查，發現林姓嫌犯四處躲藏，以他的行蹤研判，可能仍然在從事詐欺集團。

刑事警察局1月14日申請搜索票，針對林嫌等詐欺集團成員藏匿的台中及高雄四個地方的詐欺集團據點，同步執行查緝。

賴英門指出，總共查緝到林嫌為首的詐騙集團成員共計五人，該詐騙集團佯稱國際知名的貨運公司的客服人員，向澳洲及英國的華裔民眾謊稱，指他們寄送的包裹有違禁物，要求接受檢警調查。

如果民眾上當，詐欺集團成員就將電話轉接給二、三線的假檢警，繼續詐騙民眾，讓民眾在害怕心態下，遭詐欺嫌犯以監管帳戶的名義，要求將帳戶內的金錢，匯到嫌犯指定的人頭帳戶，因此而受騙。

其中一名嫌犯經過初步調查，光是在詐騙期間，有一名嫌犯詐騙成功新台幣8000多萬元，所有集團成員詐騙獲得的金額，警方還在估算當中。

調查過程中，警方也發現其中一處詐欺機房人去樓空，並且有湮滅證據情勢，經過後續調查追蹤，發現是該大樓的保全員涉嫌，在警方查證過程當中，向該詐欺集團通風報信，讓嫌犯躲藏來湮滅犯罪工具的證據，建議嫌犯離開該處致使警方查緝撲空，警方調查之後，該管理員涉嫌藏匿人犯罪、幫助滅證及詐欺幫助犯等罪，一併將該保全員移送法辦。

賴英門強調，按照《保全業管理法》規定，保全業者有義務在獲悉犯罪資訊的時候，要主動向警察機關通報犯罪資訊

，讓警方打擊犯罪，但是這名保全員不僅沒有按照《保全業法》規定向公司，或者主動向警方通報犯罪情資，竟然還向詐騙集團來通風報信，讓詐騙集團逃逸。

警方在台中等地，將詐騙嫌犯緝捕到案，同時查扣嫌犯所使用的高級雙B名車，依其車款新車一台300多萬元，後續擴大追查其他犯罪嫌疑人下落，將犯罪成員一網打盡。

年節將近，警方呼籲民眾，接到詐騙電話的時候不要心生畏懼，而一時受騙，有任何可疑的跡象都可向警政署反詐騙平台查證，以免自己的荷包受損。

(中時 )