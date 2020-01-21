央視報導，武漢市已成立新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部，統一領導、指揮全市疫情防控工作，要求採取更嚴格的舉措，內防擴散、外防輸出，防止疫情擴散蔓延。

央視新聞用戶端援引指揮部工作會議內容稱，要求全力做好患者救治工作，按照國家、省、市聯合制定的診療方案開展規範、精准救治，對重症患者「一人一方案」、「一人一團隊」，確保輕症患者儘快治癒出院；強化醫務人員防護，嚴格控制醫院感染。

會議要求嚴格落實防控措施，進一步完善細化疫情防控工作預案；加強農（集）貿市場及各類經營場所監管力度，把好相關市場關閉、野生動物管控和機場、車站、碼頭等體溫篩檢關口；儘量減少或取消一切不必要的大型公眾集會，協調各方資源加強物資儲備和供應，確保疫情「早發現、早報告、早隔離、早治療」。

會議並要求，及時公開透明向社會通報疫情態勢和防控工作進展，統一發佈權威資訊，普及防控知識，最大限度消除社會恐慌；並啟動戰時值班備勤機制，加強春節期間值守，落實帶班值班制度，暢通資訊報送管道。

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