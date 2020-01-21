台南市政府工務局代表（右）接下反西港外環道不當開闢自救會遞交的陳情書。（洪榮志攝）

台南市西港外環道路工程因糖鐵文資爭議去年7月停工，經變更設計後去年12月復工。反西港外環道不當開闢自救會21日前往市府拉大字報陳情，要求立即停工、公布變更設計圖並召開說明會。工務局代表接下陳情書，但強調變更設計已改採全線保留，只是保留方式不一樣。

「西港外環道路工程」計畫從西港區文化路向南銜接中山路（台19線），闢建一條寬24公尺、長1.85公里長的外環道路，希望紓解西港市區主幹道車流，增加交通順暢，但自從提出開闢計畫以來即爭議不斷，甚至還曾被質疑「燒了2.6億元僅快了57秒」。

自救會指出，該工程從去年元月動工後，7月間因西港糖鐵文資爭議停工，文化部文化資產局曾會同台南市政府與民間團體，分別召開2場西港糖鐵保存研商會議與1場現勘會議，會議結論都載明：「道路變更設計完成後再動工，並於辦理書圖審查時邀請文資鐵道專家參與討論，道路工程施工前與在地居民、文史團體進行充分溝通及說明。」

自救會痛批，在沒有道路變更說明會，也沒有變更設計圖的情況下，市府工務局去年12月23日竟指示包商復工，目前民間團體發現已有多處鐵軌與裝置受損，包括一具南北線洋灰專撤器與支撐「西港線／八分線」路線指向牌的鐵柱遺跡。

自救會要求市府：立即停工；公布現階段變更設計圖並招開說明會；召開研商會議，邀集內政部、文化部、經濟部、工務局、觀光局、台糖公司等相關局處部會，會同西港社區、民間團體、鐵道專家、文史鐵道協會等代表一起討論西港線的未來。

對此，工務局強調，西港外環道路工程已完成變更設計，朝全線保留方式處理糖鐵爭議，除在寬6公尺的分隔島綠帶保留糖鐵遺跡外，其餘則以覆蓋方式原線保留。

(中時 )