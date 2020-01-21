作家苦苓與高雄市府槓上，這兩日雙方隔空交火，相當激烈。高雄市府多次澄清，強硬要求苦苓立即道歉，否則將提告。苦苓也不甘示弱，今（21）日發表「不道歉及不自殺聲明書」。

苦苓在臉書表示，發表「罷韓不是花2億而是省1200億」文章後，高雄市府威脅道歉，否則提出誹謗告訴，但根據去年5月8日，高雄市府財政局的新聞稿，對「韓國瑜半年舉債400億」之事，並未提出反駁，只希望指控者說明「韓國瑜半年也還債400億」。

苦苓指出，這清楚說明高雄市政府確實舉債400億，也證明他所說的確實是真的，至於借400億來還400億，或許省了點利息，但如果先欠甲銀行400億，又跟乙銀行借了400億來還給甲，「請問你的債務還清了嗎？當然沒有！高雄市政府的債務有増無减，哪裡有還？」

財政局稱「借新還舊」，苦苓說，那韓國瑜未來三年任期內，合理推斷可能偱例繼續舉債，若每年再借400億，再三年就再欠1200億，也是很可能發生的事，想問「我的話有哪一點悖離事實呢？」

苦苓認為，既然是借錢還債，顯然無法用在任何地方建設，和自己所說的高雄市府「一事無成」，又有哪裡不對？請問高雄市這一年來，又有什麼具體建設？

從當選市長到現在，苦苓說，韓國瑜對於任何爭議，都是套用同一個模式，「1.本人絕不出面說明、2.由發言人或代理人含糊其詞、3.濫興訴訟，浪費司法資源」，這次又想如法炮製，相信會被全民看破手腳，無法蒙混過關。

苦苓聲明，「本人基於明確事實、且合理推斷的論述，完全可受社會公評，沒有任何需要向高雄市政府道歉之處。」也發表不自殺聲明，強調在此期間，「生命或身體如果受到任何傷害，都不是出自於我本人的意願，如果發生意外，希望檢警單位詳查，也希望全民共鑑。」

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(中時電子報)