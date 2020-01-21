淡水日本警官宿舍推出「鼠年喜氣濃－繪馬祈願DIY」活動，每日發送25份「繪馬」入館禮，可現場自由創作，畫下新年願望。（戴上容攝）

淡水愜意的氣息是過年走春家最佳選擇，新北市立淡水古蹟博物館於初二至初五舉辦「淡古春來金鼠跳」新春活動，日前剛啟用的淡水日本警官宿舍，推出「鼠年喜氣濃－繪馬祈願DIY」活動，每日發送25份「繪馬」入館禮，可現場自由創作，畫下對新年的願望。

淡古館長柏麗梅表示，警官宿舍開館後1個月內將突破7千人參觀，是熱門打卡景點，年節將推出「鼠年喜氣濃－繪馬祈願DIY」活動，每日10時及14時各發送25份「繪馬」入館禮，可在專門接待貴賓的應接室內自由創作；初二在淡水紅毛城贈送前100位進館的限量款「1884清法戰爭滬尾之役」開館禮。

此外，得忌利士洋行前棟的故事館、淡水海關碼頭C棟的體驗館、洋人生活館及滬尾礮台的軍史館也推出「樂不思鼠－金鼠逛淡古集章趣」，共有4款縮小版建築外觀的鋼印圖案可集章，加入淡古粉絲專頁或追蹤IG可索取特製集章書籤，每日前100名集滿4種鋼印的人，還可到滬尾礮台免費兌換1本特製版「匾額筆記本」。

淡水古蹟博物館表示，春節期間除夕及初一休館，初二初五每日9時30分開館，並延長開放至18時；淡水海關碼頭、得忌利士洋行、多田榮吉故居、淡水日本警官宿舍不分對象，免費參觀；其他場館新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族、各級學校在校生等享免票優惠，歡迎大家來走春。

(中時 )