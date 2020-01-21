《國際經濟》晶片銷售復甦，南韓1月前20日出口創1年來最小跌幅 11:422020/01/21 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓海關周二公布，受惠於晶片銷售復甦，南韓1月1～20日出口額年減0.2%，創下約1年來最小跌幅。 南韓1月1～20日出口額年減0.2%，與去年12月同期出口年減2.1%相比，衰退力道大幅減緩，並創下2018年底以來的最佳表現。 此期間半導體外銷大幅成長8.7%，石化產品出口暴增19.3%。但對最大貿易夥伴中國的出口額年減4.7%。 1月1～20日進口年增3.0%，扭轉12月同期的年減0.4%。貿易收支暫計為逆差24.6億美元。 (時報資訊) #南韓 #出口 #進口 #貿易 #逆差 也許您會感興趣 推薦閱讀 人事異動站 1月10日至1月16日 04:092020/01/19 財經要聞 星座理財(1月20日～1月26日)－獅子座（7月23日～8月23日） 階段獲利 掌握機會 04:092020/01/19 投資理財 星座理財(1月20日～1月26日)－天秤座（9月23日～10月23日） 除舊布新 家庭圓滿 04:092020/01/19 投資理財 星座理財(1月20日～1月26日)－摩羯座（12月22日～1月21日） 妥善規劃 布局未來 04:092020/01/19 投資理財 星座理財(1月20日～1月26日)－水瓶座（1月22日～2月19日） 走出戶外 迎接好運 04:092020/01/19 投資理財 星座理財(1月20日～1月26日)－雙魚座（2月20日～3月20日） 電子類股 值得關注 04:092020/01/19 投資理財 台中后里中社花市迎新春 身分證末「20」免費入園 14:462020/01/19 生活 《國際經濟》南韓去年ICT出口暴跌近20％ 13:072020/01/20 財經 2019年僑外資來台投資年減2.14％ 陸資大減57.97％ 20:162020/01/20 財經 台灣工具機出口值 2019年負成長16.2％ 04:102020/01/21 產業特刊 財經熱門新聞 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 武漢肺炎來了》上次SARS爆發時 資本市場怎麼了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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