南韓海關周二公布，受惠於晶片銷售復甦，南韓1月1～20日出口額年減0.2%，創下約1年來最小跌幅。

南韓1月1～20日出口額年減0.2%，與去年12月同期出口年減2.1%相比，衰退力道大幅減緩，並創下2018年底以來的最佳表現。

此期間半導體外銷大幅成長8.7%，石化產品出口暴增19.3%。但對最大貿易夥伴中國的出口額年減4.7%。

1月1～20日進口年增3.0%，扭轉12月同期的年減0.4%。貿易收支暫計為逆差24.6億美元。

(時報資訊)