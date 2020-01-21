《韓股》憂中國肺炎疫情擴散，韓股跌0.68％ 11:422020/01/21 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的擔憂升高，以及市場在南韓發布國內生產毛額（GDP）初值前轉為謹慎，周二南韓KOSPI指數盤中跌0.68%，為2,247.2點。 韓元下挫0.60%，報1,165.1兌一美元。南韓疾病管理本部周一宣布確診首起新型冠狀病毒感染肺炎病例。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》陸經濟報喜，韓股觸及15月新高 12:252020/01/17 財經 《韓股》缺題材帶動，韓股小漲0.11％ 16:152020/01/17 財經 肺炎疑已擴散 英傳染病專家推算武漢1723人感染 16:342020/01/18 兩岸 八字鬍成政治標記，引發美韓緊張 18:002020/01/18 國際 6國啟動對武漢旅客入境篩檢 防肺炎疫情擴散 12:522020/01/19 兩岸 新型肺炎增17例 武漢防擴散 04:102020/01/20 焦點新聞 《韓股》美經濟樂觀，韓股漲逾1％ 11:432020/01/20 財經 武漢肺炎快速擴散 醫揭可怕關鍵 12:462020/01/20 生活 《韓股》韓股收漲0.54％，製藥口罩股飆升 15:582020/01/20 財經 武漢肺炎擴散亞洲 再掀18年前SARS夢魘 17:272020/01/20 國際 財經熱門新聞 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 沒了ECFA 台灣會如何？老謝建議小英做這件事 - 財經 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 有彩蛋！星宇開航廣告 安排這「9個字」讓人流眼淚 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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