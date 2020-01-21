投資人對中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的擔憂升高，以及市場在南韓發布國內生產毛額（GDP）初值前轉為謹慎，周二南韓KOSPI指數盤中跌0.68%，為2,247.2點。

韓元下挫0.60%，報1,165.1兌一美元。南韓疾病管理本部周一宣布確診首起新型冠狀病毒感染肺炎病例。

(時報資訊)