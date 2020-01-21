數字科技(5287)旗下打工App「小雞上工」指出，今年春節假期較早，因此過年相關打工搜尋量在一月初就成長了1倍，而目前站內有45％的職缺給出超過基本時薪158元的待遇，顯見鼠年「鈔票數不完」氛圍，讓許多雇主企業準備搶發一波過年財，廣大打工族也摩拳擦掌、要為自己多賺一筆紅包壓歲錢。

小雞上工指出，年關將近，站內近兩周活躍用戶數上升1成，過年相關搜尋量提升1倍，且2020元旦起，最低薪資158元新制上路，目前站內有45％的職缺給出超過基本時薪158元的待遇，顯見鼠年「鈔票數不完」氛圍正在醞釀。量販店業者也為了搶攻春節採購與送禮商機，需要大量人力，其中賣場銷售人員時薪最高達300元。另外，餐廳業者面對春節檔期，也搶先招募短期工讀生，光是春節時期時薪加倍，就能比平常多收入4000～5000元。

2019年超過4萬間企業在小雞上工APP刊登打工職缺，提供近10萬筆打工機會，根據內部調查顯示，2019年的打工機會五花八門，在社群中也特別揭露「2019年少見多怪打工機會」，如「拆蛋殼工讀生」，求職者本來以為是拆雞蛋殼，結果原來是轉扭蛋殼。另外還有：飛機清潔工讀生、蠶寶寶飼育員、帶狗散步、賽車場揮旗手、寶可夢比賽籌備卡片收購人員等，這樣的新奇職缺，深受打工族的喜愛，也看出年輕族群的打工趨勢，正往多元化發展。

小雞上工營運主管游家盈表示，目前小雞上工已經超過200萬下載。在為自己加薪的年代，領第二份薪不再只是學生專利，服務業及職場生態也不斷被創新顛覆，不管是公司或是求職者皆面臨著各種挑戰。未來小雞上工也將多元發展，朝向「任務媒合」的方向發展，像是「學生幫幫忙」，讓使用者能自行刊登臨時排隊、送餐、借筆記、占位子、跑腿等需求。讓功能更加多元，不再只有打工而已。

(時報資訊)