鄭弘儀猜應是有事忍無可忍，兩人才走上法律途徑。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

蔣家第4代蔣友柏先前傳出和林姮怡17年婚姻告終，兩人還為贍養費欠款鬧上法院，對此，日前鄭弘儀在《新聞挖挖哇》中說，不認為以蔣友柏的身分地位會為這點小錢願意上法院，猜：「我認為有一個事情讓他們忍無可忍」，兩人才會反目成仇走法律途徑解決。

王瑞德在《新聞挖挖哇》中表示，蔣友柏原本給人的印象很雅痞，兩人的婚姻也很像童話故事，導致婚變傳出震驚各界，但更令人好奇的是，兩人竟因返還代墊贍養費的問題進了法院，而這筆錢傳聞金額數量並不大，鄭弘儀也說很多官司到最後都是求償1塊錢，只因討回精神上的損害。

黃宥嘉醫師也表示，看到新聞時有很多感觸，心疼林姮怡的忍讓最終仍無法全身而退，黃宥嘉回憶自己當年也是上了調解庭4次後，第5次終於火大才決定上法院。鄭弘儀也補充說，據知林姮怡的父親是醫院院長，加上蔣友柏的身家，兩方應不是為了錢鬧上公堂，應是發生了什麼事忍無可忍，才翻臉走到這步，至於詳細主因為何不得而知，「我們只能從旁猜測」。

(中時電子報)