大學學測甫落幕，許多考生已開始著手準備個人申請所需的自傳及讀書計畫。但大學招生單位究竟想看到什麼樣的書審資料？清華大學去年起推動「引導式自傳」，鼓勵考生用自己的話寫出專長及興趣、追求的人生意義，以及進入大學後的學習規劃。可參考清華大學網站https：／／reurl.cc／XX0lNe。

清華大學教務處招生策略中心主任焦傳金表示，部分考生自傳流於「流水帳式」或「罐頭式」，只寫家境小康、家庭和樂及條列在校成績與獲獎事蹟，「不是不能寫，但如果只有這些內容，招生單位不容易了解你是否就是他們想招的學生。」清華大學希望引導考生思考自己真實的一面，展現個人的優勢與獨特性；尋求補習班的幫助反而失去獨特性與真實性，得到反效果。

清華大學網站貼出一封校長賀陳弘寫給考生的信，引導考生思考3個問題來完成自傳，包括：「對您而言，什麼是有意義的？為什麼？（以200字至300字為限）」「您最專長的能力是甚麼？您是如何培養及發展這項能力呢？（以200字至300字為限）」「請分享一個您曾正面影響他人、解決衝突或對團體有貢獻的活動或經驗。（以200字至300字為限）」

許多考生都感到頭疼的讀書計畫，賀陳弘建議「若您進入清華就讀，想更深入瞭解大學裡的專業知識或跨領域學習時，您將如何尋找清華校內外資源完成目標？」這部分800字至1000字為限；不需長篇大論，也不需華麗文藻或包裝排版，將自己想法說明清楚即可。

焦傳金表示，許多學生寫自傳時都會附上各種獎狀，但大學招生單位更願意看到學生呈現參加各項競賽的動機及努力過程，不要只列結果；字數限制則是考驗表達能力，看是否能提煉想法並以精簡文字表達。

有些考生認為如「對您而言，什麼是有意義的？為什麼？」這樣的引導範圍似乎還是太廣、難以聚焦。焦傳金說明，「適度」引導、但非「限縮」考生回答的自由度及寬廣度，的確不易；且引導方向應讓不同身分背景的考生都能發揮，比如考生可以寫成長歷程中長期投入的一件事，但不以此為限。

他建議學生在撰寫自傳及讀書計畫時關閉手機，靜下心來，花幾個小時與自我對話；或與比較了解自己的師長、學長姐或好友討論，激發更多想法。

(旺報 )