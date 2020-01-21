日本職棒兩度「澤村賞」（最佳先發投手）得主、1980年代廣島鯉魚隊巨投北別府學昨（20）日對外公布罹患「成人T細胞白血病」（ATL），今早已住進廣島一家醫院，準備接受骨髓移植手術。

62歲的北別府學是廣島隊史上非常著名的投手，職棒生涯從1976-94年長達19年，以控球精準聞名，一共拿下213勝141敗5救援、自責分率3.67，也是日本職棒「名球會」的成員之一。

北別府學曾於1982年、86年獲得「澤村賞」榮銜，並幫助廣島隊在1979、80、84年三度登上「日本一」王座。1994年引退，並於2012年入選「野球殿堂」（名人堂），近年主要擔任球評工作。

據日本媒體報導，北別府學是在2年前的健檢發現患病，之後每月定期健康檢查；去年11月健檢中發現白血球的數值上升，與醫師商量後，昨日對外公布病情，並將住院進行化療及等待骨髓移植。

據日本方面統計，這種病可潛伏在人體30年至50年之久，並以60歲以後發病居多，日本全國大約有110萬名病患。而去年國內知名球評潘忠韋經醫師確診為急性白血病，已住院準備進行化療，不過他才43歲，狀況比較特殊。

(中時 )