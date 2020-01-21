中央選舉委員會主任委員李進勇今（21）日前往民進黨中央黨部，頒發全國不分區立委當選證書，由民進黨秘書長羅文嘉代表領受；民進黨本次大選中獲得近34%的政黨票，計有13席不分區立委當選，加上區域立委，在立法院共有62席次。

第10屆立選選舉中有34席不分區立委，依照政黨得票率分配席次，這次有4個政黨可獲分配不分區，其中民進黨481萬票、得票率約33.98%、取得13席；國民黨獲472萬票、得票率33.36%、13席；民眾黨158萬票、得票率11.22%、5席；時代力量109萬票、得票率7.75%、3席。

民進黨不分區立委當選人依名單排名順序為吳玉琴、洪申翰、范雲、羅美玲、邱泰源、周春米、游錫堃、柯建銘、管碧玲、莊瑞雄、沈發惠、林楚茵、湯蕙禎；原排名第13的施義芳，因為依法女性名額必須過半，因此禮讓名單下一位女性，未能連任進入國會。

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(中時電子報)