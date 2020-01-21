資誠（PwC）聯合會計師事務所21日發布《第23屆全球企業領袖調查報告》顯示，有53％的全球企業領袖對未來1年經濟前景感到悲觀，較去年29％大幅增加，也創下2012年調查此問題以來，對經濟前景最為悲觀的一年。

儘管全球企業的信心普遍下降，但各國之間看法存在巨大差異，其中大陸與印度各占比45％、40％，顯示對自身企業營收成長最具信心，高於美國36％、加拿大27％、英國26％、德國20％等，並以日本最為悲觀，僅11％的CEOs對2020年營收成長「非常有信心」。

此外，當被問及哪3個國外市場對未來1年營收成長最重要時，美國仍以30％占比在全球CEOs眼中保持領先地位，大陸則以29％緊追在後，其後依序為德國13％、印度9％與英國9％。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏表示，由於貿易緊張局勢未解，地緣政治的不確定問題，以及各國對於如何因應氣候變遷未達成共識，導致全球CEOs對經濟成長的信心下滑。

(旺報 )