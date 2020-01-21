武漢女陸客來台發燒 門諾醫院採檢中 11:522020/01/21 中時電子報 何立雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢女陸客遊花蓮發燒，門諾醫院採檢中。（示意圖／本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎風暴擴大！花蓮門諾醫院今接獲一起疑似個案，為武漢來台陸客團的女團客，因發燒現正在急診室採樣中。衛生單位表示，檢驗結果最快明天出來。 (中時電子報) #武漢 #發燒 #陸客來台 #門諾醫院 #採檢 #生活 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎新增1死 69歲男跨年發病 多重器官受損不治 05:002020/01/17 兩岸 新型肺炎增17例 武漢防擴散 04:102020/01/20 焦點新聞 新型冠狀病毒延燒 武漢再添17宗病例 04:102020/01/20 全球財經 單日暴增17例 累計達62例！大陸新型冠狀病毒 恐隨春運擴散 04:102020/01/20 生活新聞 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 國內新增武漢肺炎疑似病例 1歲男童發燒隔離 16:302020/01/20 生活 疫情延燒 218例確診 台港陸拉警報 04:092020/01/21 焦點新聞 正值流感高峰 醫療體系拉警報 04:102020/01/21 兩岸要聞 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 生活熱門新聞 鼠年運勢出爐 這3生肖財運大旺 - 生活 急診疑有武漢肺炎案例 新竹馬偕公告「入院必戴口罩」 - 生活 除夕地基主怎麼拜？命理師曝最佳開運時間 - 生活 命理師揭過年7大禁忌 做了這件事恐破財 - 生活 一張圖看懂春節三階段變天 這天是分水嶺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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