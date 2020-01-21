士林夜市今凌晨出現10多名黑衣人當街丟鞭炮，並砸毀麻將遊戲、賓果、射氣球攤位，其中高姓男子上前阻攔，不慎遭到刀刃劃傷，警方獲報到場後，數名戴口罩的男子一轟而散，警方現正根據犯案車輛，循線追查犯案黑衣人到案。

士林夜市黑衣人砸攤。(李文正翻攝)

凌晨12點15分，士林夜市新市場的攤位突然衝入一群黑衣人，每個都戴著口罩，手持棍棒、刀械，砸毀張姓老闆擺設的3個攤位，砸毀麻將連線遊戲的桌子、椅子等，恐嚇意味濃厚，其中1名嫌犯拿出鞭鞭炮點燃，民眾一度以為是有人開槍。

警方澄清，現場並未發現有彈痕或是彈殼，不排除是店家與人結怨，但張姓老闆均稱不認識對方，不清楚為何對方會砸攤。

高姓員工則是攤位的員工，左腳踝遭刀刃劃傷，現場留有一大片血跡，經送醫後並無大礙，而高也說沒見過黑衣人，不清楚對方為何上門行凶。

警方根據監視器畫面，鎖定黑衣人使用的機車，將陸續通知車主到案說明，儘速釐清犯案動機，訊後將依公然聚眾施暴等罪法辦。

(中時 )