農曆春節將至，內政部消防署今公布去年春節期間，全台共發生237件住宅火災，起火原因近半數是因為爐火烹調。內政部提醒民眾，返鄉團聚之際，別忘記「人離火熄」及「5不1沒有」的安全守則，使用熱水器時注意保持通風，以免造成一氧化碳中毒事件，遠離災害平安過好年。

內政部消防署統計，去年春節期間共發生237件住宅火災，造成人命傷亡及財物損失。分析火災起火原因第1名為爐火烹調，占49.4％，其次為遺留火種(如菸蒂)，占19.8％，第3名是電氣因素，占16.0％。

內政部表示，民眾過年圍路要避免佳餚長時間烹煮而焦化起火，或是湯滿溢出熄滅爐火造成瓦斯外洩情況，若遇油鍋起火，謹記保持冷靜、蓋上鍋蓋、關閉爐火等3步驟，千萬別往鍋裡潑水，以免造成危險。

內政部也提醒，春節期間與家人、朋友團聚，短時間內連續使用熱水器的機會增多，去年一氧化碳中毒案件，近9成都是因為通風不良造成，使用燃氣熱水器時，一定要注意保持通風，以確保安全。

此外，春節期間用電量大增，民眾切記「5不1沒有」，用電不超過負載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不長插、電器周圍不放可燃物，及不購買沒有商品安全標章的電器，以避免電器或電線因素造成火災。

內政部強調，住家自行裝設「住宅用火災警報器」，可在火災發生初期偵測濃煙或高溫，發出高分貝聲響，及早發現火災、及早滅火或逃生，還沒有安裝住宅用火災警報器的民眾，最好能儘速安裝，以保護全家人的安全。

(中時 )