零售通路及電商積極搶攻農曆年伴手禮商機，電商龍頭—富邦媒(8454)旗下momo購物網及三商家購(2945)旗下美廉社推出多項促銷商品，其中富邦媒推出春節不打烊服務，在春節期間正常出貨，美廉社2020巷口鼠錢年推出近百項春節商品，門市備貨量也是平日的2倍到3倍，希望能帶旺1月業績表現。

由於今年農曆年在1月，電商及零售通路春節檔期也在1月初開跑，隨著農曆年將至，買氣持續加溫，momo購物網今年春節伴手禮盒以「經典長銷」、「高端路線」以及「養生保健」為熱銷主流，前三名分別為紅豆食府團圓伴手禮盒，近兩周狂賣35000盒，日本職人手藝完美製作的紅帽子禮盒，以及近一個月熱銷破3000盒的桂格養氣人蔘滋補液禮盒。

瞄準春節前夕抱佛腳、春節期間臨時拜訪等的伴手禮購買需求，momo購物網亦推出春節不打烊服務，近千項禮盒於1月23日到29日春節期間正常出貨。

美廉社2020巷口鼠錢年推出近百項春節商品，門市備貨量也是平日的2-3倍，而因應農曆春節，年節禮盒類就超過50種，包括進口糖餅、傳統甜點、補品、甜罐、酒禮盒等，搶攻送禮市場，1月15日到1月27日春節期間，購買指定糖餅禮盒，可享有二件88折優惠，針對會員，美廉社年前更加碼推出「會員破盤慶」，只要是美廉社會員，1月20日到1月22日進店消費，可享有會員日優惠95折再95折的折扣，希望民眾能提早在過年前採買好商品，過個好年。

(時報資訊)