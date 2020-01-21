國民黨台南市黨部主委謝龍介對選後黨內改革表示，國民黨讓年輕人發揮創意，應該要大膽放手世代交替，才能在受傷中成長；謝龍介強調，國民黨談改革，最重要的就是面對選票，最高原則是取得政權，之後才能施展抱負。

謝龍介說，現在民進黨執政，官商勾結、貪汙多，如果民進黨選輸了就會改革；他說，國民黨的新主席上任後也要推改革，但「不能用大帽子來扣住」，他強調，國民黨從創黨以來一直在改革，回顧蔣經國時代貪汙少，而馬英九擔任總統與黨主席後，就喊出「執政不貪汙、問政不腐化、選舉不買票」的目標，改善國民黨不好形象。

面對此次選舉中幾位新人善用「空軍」打敗國民黨現任立委，謝龍介指出，國民黨新媒體部成立了10年，但因受限於架框，長官要求什麼就做什麼，以致僵化，多年來未見有何精進，因此，改革應大膽讓年輕人去做，即使失敗反而是經驗、養分與成長。

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(中時電子報)