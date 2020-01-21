副總統當選人賴清德在接受媒體專訪的時候，大力點名鄭文燦、林右昌、林智堅、潘孟安等人，都皆表現傑出且都為第二任的縣市首長，在未來都可能會入閣幫助總統蔡英文施政。基隆市長林右昌於21日上午進行春節訪視行程來到七堵市場向民眾拜年時被記者追訪遭點名一事，他埋下伏筆指出，若未來有什麼地方需要自己幫忙，他都會去努力，但現在就是要把基隆市政做好。

林右昌指出，他非常感謝賴副總統的肯定，不過因為自己是基隆市長，自己的責任是要將基隆市政做好，他也強調，今、明年為基隆市的政策收割、豐收年，有非常多重大的工程現在正在進行當中，並表示，自己每天都在盯這些計畫，希望能如事如期的完成，現階段不會多做些其他的想法。

被民進黨視為明日之星的基隆市長林右昌，以五年的時間完全翻轉過去的藍營鐵票倉基隆，而在媒體的民調中，施政滿意度更都名列前茅，但對外界的揣測，但他也埋下伏筆指出，雖自己絕不會多想，但若黨內未來有什麼地方需要自己幫忙，他都會義不容辭地去努力，但現在就是會盡本分把基隆市政做好。

林右昌政績中最亮眼的就是成功將過去黑黑暗暗、充滿遊民聚集的舊東岸停車場改建成受國際建築師肯定的大型東岸廣場，他受訪時更現場預告在明年底準備在基隆辦禮一場大型的城市設計展，來展現這幾年來基隆的設計改變翻轉的成果，更保證絕對比2017年的產業博覽會還要更盛大。

(中時 )