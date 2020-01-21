方信雄拿出資料說，減媒和空品改善有高度關聯。（張晉銘攝）

中火新建燃氣機組計畫20日環評強行闖關，引發中部4縣市極度不滿，南投縣環保局長方信雄21日痛批環保署根本是變相擴建，完全不傾聽地方聲音，而且環評委員會非常不專業和不公正，憑甚麼可以通過 。他也強調，中火自107年減媒後，中部空品變好，減媒才是趨勢。

方信雄指出，觀察全球趨勢就能發現，各國已經不主張燃煤發電，無論美國、加拿大和英國，都把燃煤電廠撤除，台灣為什麼要一直留著？中火是中部地區首要汙染源，佔了70％的汙染物，這就是為什麼大家要針對中火的原因。

方信雄拿出資料說，中火從103年到106年生煤使用量維持約1800萬公噸，但107年和108年分別減至1597和1264公噸，再拿出每年的空氣品質數據對照，PM2.5的年平均值，從106年的26.47 μg／m3逐年遞減至108年的20.29 μg／m3 ，也就是說，減媒和空品改善有高度關聯。

方信雄還說，20日的環評委員會非常不公正與不專業，當天總共有11個人參加，其中有6個是官方代表，僅有蔡鴻德副主委親自出席，其他都是代理人出席，這非常可笑；許多真正的專業人士都沒有參加，在這樣的情況下憑甚麼開環評大會和通過。加上這是極具爭議性的案子，應做到迴避原則。對於各縣市代表的發言也不予回應，深表遺憾。

方信雄強調，其實南投縣的立場並不反對燃氣，只反對不要繼續燃煤，結果20日環評大會通過後，中火未來將變成10部燃煤機組和2部燃氣機組，雖然其中2部燃煤機組是備而不用，但這樣等於變相擴建，還是沒有達到實質的減媒目標。

南投縣政府認為，若中火新增2部燃氣機組，發電量等同於4部燃煤機組，照理說可以停掉4部燃煤機組，等於是留下6部燃煤機組和2部燃氣機組，如此可維持原本的發電量，並讓空氣慢慢變好。

(中時 )