國民黨黨主席3月7日補選，新北市前市長朱立倫呼聲相當高，動向引發各界關注。今（21）日朱立倫談到捷運三環三線，表示「政治是一種志業，是一種透過政策、價值，回覆人民期待的過程」。網友紛紛留言給予支持，也希望他能參選黨主席，帶領國民黨改革。

朱立倫在臉書表示，這幾天好多市民滿心期待試乘，也跟大家聊得很愉快，這幾年環狀線被外界冠上各種代稱、選舉操作，但始終認為激情會過去，時間會沖刷掉許多政治口號、政治口水，最後保存下來的，一定是最純粹、最美好的部分。

朱立倫說，「政治是一種志業，是一種透過政策、價值，回覆人民期待的過程。」三環三線不是畫線，是扎扎實實展現在大家眼前。

朱立倫很激動，也很感動，表示身為曾經參與其中的一份子，深知今天的一切不是單靠個人可以完成，而要靠群策群力才能使它完美。朱立倫說，三環三線，一條一條正在實現，也期待台灣政治可以一次次實現人民的需要，不負人民所託。

不少網友也留言給予肯定，表示「有理想有執行力的好市長！民眾之福」、「小朱朱老縣長就是踏實認真」、「朱立倫加油政績亮點！」也有不少人拱他參選黨主席，「朱立倫你加油，我期待你帶領國民黨再造浴火重生的中華民國」、「支持朱市長參選主席，帶領國民黨改革！」

(中時電子報)