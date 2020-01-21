◎郝龍斌參選黨主席 提改革3必須

前國民黨副主席郝龍斌今日上午至電台接受專訪及媒體訪問時表示，投入國民黨主席補選，不是為了參選總統，是為了改變國民黨內鬥內行、外鬥外行的文化，未來最重要是建立世代傳承、重新論述黨的路線，而在民生議題上也不排除與任何政黨合作。

◎武漢15醫護染肺炎 1例危重症

大陸湖北省武漢今傳出有15名醫務人員確認為新型冠狀病毒感染的肺炎，據武漢市衛生健康委官方微博1月21日凌晨通報，目前，武漢市共有15名醫務人員確診為新型冠狀病毒感染的肺炎病例，另有1名為疑似病例。16例患者中，危重症1例，其餘病情穩定，均已隔離治療。

◎潤寅詐貸386億 負責人自美押解返台

被控詐貸國內9家銀行386億元的潤寅公司負責人楊文虎及王音之夫婦，藏匿美國半年，台北地檢署日前起訴求刑30年，並透過台美司法互助後，經美方認定楊文虎非法居留且有洗錢之虞，將楊文虎逮捕並驅逐出境遣返回台，楊文虎已被押上飛機返台，檢方訊後將聲押禁見。

◎陸軍中士車內成焦屍 檢警封鎖調查

軍方又傳出疑似自傷事件。臺中市潭子區潭興路一段一處空地內，凌晨發生起火燒車事件，當地警消獲報後立即出動消防車輛前往灌救，事後發現車內有一具焦屍，經查死者為一名服役於陸軍機步234旅營部連的現役陸軍中士，警方在副駕駛座發現一具燒焦鐵桶，目前死因為何，檢警正進行相驗目前。

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(中時電子報)