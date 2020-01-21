宜蘭市鄂王社區匠師雲集，社區為感念匠師對宜蘭工藝的傳承，委由藝術家陳世強描繪蓪草紙花藝大師黃德河的作品，以牡丹花、茶花為底，推出「花開富貴」、「平安順興」春聯，盼在迎接新年的同時，能透過春聯細細品味匠師的絕學。

已故蓪草紙花藝大師黃德河，人稱「江河師」，黃德河作品栩栩如生，他的蓪草紙花還曾獲總統府青睞、贈送外賓，雖然受到塑膠花、花店的衝擊，但黃德河畢生致力蓪草紙花技藝，作品幾可亂真，獲縣府登錄為文化資產。

黃德河雖然已經去世，但他的遺孀黃趙石、兒媳李麗華仍精通蓪草紙花技藝，李麗華說，蓪草紙花可說是黃家的家傳技藝，製作過程最重要的是耐心，還曾有日本人專程過來宜蘭學習，在藝術界深獲好評。

宜蘭市長江聰淵表示，鄂王社區秉持傳統文化，就連賀年的春聯都有藝術性、故事性。江聰淵透露，有外縣市政府也想收藏黃德河的作品，黃家曾將作品捐贈給市公所，為妥善保存因此公所再轉贈蘭陽博物館。

鄂王社區發展協會理事長林銘信表示，「花開富貴」春聯印製2500份，「平安順興」2000份，可至宜蘭市公所、代表會主席林智勇服務處索取。

(中時 )