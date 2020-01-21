國民黨中央委員連勝文（見圖）21日接受廣播節目專訪時表示，國民黨雖敗，但不是完全潰敗，還是有立委、縣市首長、數百名議員、無數的志工夥伴，再加上500多萬票支持，仍有一定的力量存在。（郭吉銓攝）

連勝文認為，這時候要扛起國民黨的招牌真的很辛苦，他認為全世界最不好的工作，一個是在敘利亞拆炸彈，另一個就是當國民黨的主席。（郭吉銓攝）

國民黨中央委員連勝文21日接受廣播節目專訪時表示，這時候要扛起國民黨的招牌真的很辛苦，他認為全世界最不好的工作，一個是在敘利亞拆炸彈，另一個就是當國民黨的主席。

連認為國民黨雖敗，卻不是完全潰敗，還是有立委、縣市首長、數百名議員、無數的志工夥伴，再加上500多萬票支持，仍有一定的力量存在。連也自曝最近這段時間也收到許多「鼓勵」信，如果能將所有鼓勵年輕世代出來參選的聲量匯集起，將能形成一股力量。

連勝文指出，的確收到上百封的簡訊希望他出來角逐國民黨黨主席，不過相信其他中生代或年輕的同黨員都有收到類似訊息，對於願意承擔的人，自己都非常尊敬，畢竟這時候要扛起國民黨的招牌是非常辛苦的；他認為，全世界最不好做、最艱辛的工作，一是在敘利亞拆炸彈，第二就是當國民黨黨主席。

至於會不會出來參選或者內心是否有人選，對此連勝文沒有正面回應，但認為外界點名的立委江啟臣、蔣萬安，如果黨主席又身兼國會立委也是蠻不錯的想法。

他強調，國民黨應該要打破「救世主極權領導」迷思，才能在困境中走出來，畢竟一個人的力量撐不起來，希望新任的黨主席可以推動集體領導，帶領大家再次奮鬥，趁著這2年沒有選舉，是國民黨沉澱、改變與調整的最佳時間。

(中時 )